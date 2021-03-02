برلمانيون: منتدى أسوان يؤكد توجه مصر نحو القارة السمراء

جدة - نرمين السيد - وقال النائب خالد أبونحول، إن المنتدى أحد أدوات الإسهام فى تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقى ويعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين بالقارة الإفريقية.

وأضاف أبونحول، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد دائما وأبدا تواصل مصر مع الأشقاء فى القارة السمراء، مؤكدا أن المنتدى نقلة نوعية فى طريقة التواصل مع أفريقيا حكومة وشعبا.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسى خلال المنتدى وضعت استراتيجية مصر فى تعاملها مع القضاء الإفريقية، مؤكدا أن مصر جزء من إفريقيا ومساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى دول القارة.

ولفت إلى أن أمن مصر مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار دول الإفريقية، منوها إلى أن حرص مصر على تنمية القارة السمراء يتأكد يوما بعد يوم.

من جانبها، قالت النائبة سحر القاضى، إن عنوان المنتدى يمثل رؤية مصر نحو شعوب وحكومات القارة الإفريقية، مؤكدة أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة إفريقية تفاعلية للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة.

وأشارت القاضى، إلى أن القيادة المصرية لم تأت مناسبة لتأكيد التضامن مع إفريقيا إلا وأكدت هذه الرؤية، منوهة إلى أن عرض الرئيس السيسى لواقع التنمية فى مصر ورغبته القوية فى استخدامها فى دول القارة يمثل رؤية مصر نحو الأشقاء فى القارة السمراء.

ولفتت إلى أن مصر حريصة على تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء، لا سيما وأنها تؤمن بأن الوحدة والتكامل بين دول القارة طوق نجاة للجميع ومعبرا حقيقيا نحو السلام والتنمية، مشيرة إلى أن المنتدى يرسل رسالة السلام والتنمية المستدامة من خلال آليات وإجراءات تنفذ على أرض الواقع مما يعود بالنفع على دول القارة.

ونوهت إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسى، وهو يولى ملف إفريقيا اهتماما كبيرا حرصا من مصر على الصالح العام للقارة السمراء، مشيرة إلى أن محاربة الإرهاب والتطرف تبدأ من التنمية الاقتصادية وهو شعار مصر الدائم فى مختلف المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية.

ورأت القاضى عضو لجنة الإسكان بالنواب، أن الرئيس السيسى وضع التحديات التى تواجهها القارة الإفريقية وطرق مواجهتها، مؤكدة أن مصر استطاعت أن تجعل من القارة السمراء سوقا للاستثمار الإقليمى والدولى.

بدوره، قالت النائبة داليا السعدنى إن "منتدى أسوان" بشأن إفريقيا نجح فى إرسال الرسالة المصرية والتى مفادها أن مصر تولى اهتماما كبيرا بقضايا القارة السمراء، مؤكدة أن الرئيس السيسى يتحدث فى المحافل الإقليمية والدولية بلسان شعوب دول القارة الراغبة فى تحقيق التنمية والرقى.

وقالت السعدنى، إن الرئيس السيسى جعل إفريقيا وشعبها الشغل الشاغل له والدليل على ذلك عدد الزيارات التى أجراها إلى العديد من الدول الإفريقية، لافتة إلى أن مبادرة مصر لإعادة البناء وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى 2063 تمثل الدليل القاطع على الاهتمام بهذه الدول.

وأشارت عضو لجنة الإعلام، إلى أن عمق الأمن القومى المصرى هى القارة الإفريقية، مؤكدة أن إصرار الرئيس السيسى على تصدير التنمية وتجربة مصر فى مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف يمثل عمق الاهتمام الإفريقى من قبل القيادة والحكومة والشعب المصرى.

ونوهت السعدنى، إلى أن التواصل المستمر بين الشعب المصرى والشعوب الإفريقية يمثل منبرا تحرص عليه القيادة المصرية، مؤكدة أن عقد المنتدى رغم جائحة كورونا يمثل رسالة تحدى للتحديات التى تواجه شعوب هذه المنطقة.

يذكر أن الرئيس السيسى، أكد فى كلمه له، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، منصة إفريقية تفاعلية تم تدشينها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى عام 2019، للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون بين دول القارة والشركاء.