صور.. السكة الحديد تطلق مبادرة توعية للحد من انتشار فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أطلقت هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، مبادرة "وعيك وقاية" للحد من انتشار فيروس كورونا والأمراض المهنية والحرائق، وذلك برعاية المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعاطف إمام، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبى، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية.





تتضمن المبادرة عددًا من المحاور الخاصة بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بمناطق الهيئة المختلفة، وتتمثل هذه المحاور فى كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، ومواجهة الأمراض والمخاطر المهنية، وكيفية التعامل السليم مع الحرائق. ويعمل على تنفيذ المبادرة فريق عمل من إدارات الجودة، والعلاقات العامة بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالمركز الطبى لسكك حديد مصر.

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