طارق شوقي: الامتحانات التجريبية للثانوية العامة هدفها اختبار التقنية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي أنه سيكون هناك امتحانات تجريبية للثانوية العامة وهي البروفة الحقيقية والتي ستعقد في شهري أبريل ويونيو"، منوهًا بأن الهدف من الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية وتدريب الطلاب على شكل الامتحانات.

وأكد شوقي أنه لن يتم تأمين الامتحانات التجريبية على غرار الامتحانات الحقيقية ترشيدًا للنفقات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د.طارق شوقي أنه يتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما، سيتم استخدامها في الثانوية العامة، قائلا: "لا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة".

وأوضح أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، وذلك لعدة أسباب بينها أن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.