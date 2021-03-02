السكة الحديد تطلق مبادرة توعية للحد من إنتشار فيروس كورونا والأمراض المهنية...

برعاية المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، واللواء عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبى ، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية ، تم إطلاق مبادرة " وعيك وقاية " ، حيث تتضمن المبادرة عدد من المحاور الخاصة بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بمناطق الهيئة المختلفة ، وتتمثل هذه المحاور فى كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره – مواجهة الأمراض والمخاطر المهنية - وكيفية التعامل السليم مع الحرائق ، يقوم بتنفيذ المبادرة فريق عمل من إدارات الجودة ، العلاقات العامة بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالمركز الطبى لسكك حديد مصر .

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