للارتقاء بالخدمات.. وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ شمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمقر الوزارة ، حيث شهد الاجتماع متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات تطوير الطرق الداخلية وتوسعة الطرق الحالية بالمحافظة ومشروعات البنية الأساسية وإنشاء عدد من المحاور الجديدة ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم عملية التنمية الجارية فى سيناء .

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة .

وأشار "شعراوى" إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لأهالي سيناء، ودفع جهود التنمية على أرض المحافظة ، ومتابعة التطوير الجارى لمدينة العريش وظهورها بالصورة الحضارية .

كما شهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات الدولة بكل حزم للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ، حيث أكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة فى هذا الشأن ، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم .

وتم خلال اللقاء أيضًا متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة فى سيناء خاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات فى سيناء، فضلًا عن العمل على الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هناك، لاسيما فى قطاع البنية الاساسية، وهو ما يسهم أيضا فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالى سيناء.

وحرص اللواء وزير التنمية المحلية علي استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وتوفير بعض المعدات اللازمة.

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة جهود المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية .

كما شهد الاجتماع أيضًا متابعة جهود إنشاء التجمعات البدوية والتنموية بالمحافظة وتوصيل المرافق الخدمية المطلوبة لها لتسليمها للمواطنين وفقًا للمخططات المعدة لذلك مع ضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير البنية الأساسية اللازمة .

كما تابع اللواء محمود شعراوي أيضًا جهود توفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء وحل مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للعديد من الأسر على مستوى المحافظة وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات واستفادة الشباب بتنفيذ المشروعات الإنتاجية .

وخلال اللقاء بحث " شعراوي " و " شوشة " أعمال التطوير التي شهدتها منطقة تل الفرما التاريخية بشمال سيناء ، في إطار مشروع مسار العائلة المقدسة ، وذلك بعد الدعم المادي الذي قدمته الوزارة للمحافظة بمبلغ ٦ ملايين جنيه للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطريق المؤدى إلي تلك النقطة المهمة من نقاط المسار بطول ٤ كم وإنارتها وتشجيرها وتوصيل خط للمياه العذبة لها وإقامة لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية ، ورفع كفاءة الطرق الداخلية المؤدية إلى كنائس تل الخزان ومدينة الفرما بطول 5.5 كم.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء تنفيذ الأعمال المطلوبة بنسبة 100%.

وأعرب شعراوي عن تقديره للجهود المستمرة التي يقوم محافظ شمال سيناء لتنفيذ ومتابعة المشروعات التي تهم المواطنين في مختلف المجالات .