الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب في أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع أن تضرب مصر موجه من ارتفاع أسعار أغلب المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار المحتمل سيبدأ تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف" أبوصدام " خلال تصريحات له اليوم، أن أهم الأسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار هي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في معظم دول العالم وتأثر مصر بهذا الارتفاع .

وأضاف أت ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي عالميا واعتماد مصر الأساسي علي استيراد هذه المستلزمات وارتفاع تكلفة الزراعة وتعرض معظم المزارعين لخسائر فادحة جراء تدني أسعار منتجاتهم خلال الفترة السابقة مما اجبر الكثير منهم علي تغيير أنواع المزروعات وقلص عدد كبير من المزارعين المساحات المنزرعة من بعض المحاصيل سبب أساسي أيضا .

وأشار إلي أن دخول مواسم يكثر فيها استهلاك المنتجات الزراعية مثل شهر رمضان الكريم وعيد الاضحي المبارك واستعداد المواطنين لاستقبال هذه المواسم بالاحتفاظ بمنتجات زراعيه تكفيهم خوفا من ارتفاع متوقع لأسعارها وكذلك ضعف الانتاج المحلي من الزيوت والقمح وتقاوي الخضروات والذره الصفراء وفول الصويا والسكر والاعتماد على الاستيراد بنسبة تصل الي 97 % احيانا يرفع اسعار الاعلاف ويزيد تكلفة الزراعه محليا مما يساهم في ارتفاع الاسعار لكثرة الطلب وقلة المعروض .

وأوضح أن الزياده السكانيه المستمره وتوابع تداعيات ازمة كورونا السلبيه علي الحركه السوقيه وتغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين تاقلما مع الاوضاع الاقتصاديه الغير مستقره يجبر المواطنين علي تخزين احتياجات تكفيهم لفترات طويله من بعض المنتجات سهلة التخزين

اتجاه التجار لتخزين المنتجات انتهازا لفرصة تدني الاسعار واملا في مضاعفة الارباح

وأكد عبدالرحمن ان اهم المنتجات الزراعية التي يتوقع ارتفاع أسعارها اللحوم الحمراء والدواجن والبطاطس والطماطم والبصل والثوم والفول البلدي والتمور مطالبا الحكومة بدعم الفلاحين لزيادة الإنتاج المحلي تحسبا للارتفاع المحتمل للأسعار ومراجعة عمليات التصدير والاستيراد لتناسب الوضع المحتمل حدوثه .

وناشد بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع التجار من تخزين المنتجات الزراعية بصوره احتكاريه لاستغلال الوضع الحفاظ علي احتياطي مناسب من المنتجات الغذائية والزراعية الأساسية لأطول مده ممكنه تحسبا لأية أزمات

وناشد أبوصدام المواطنين بتغيير النمط الاستهلاكي وعدم الاسراف في شراء منتجات اكثر من الحاجه اليومية والابلاغ عن المحتكرين والمستغلين الذين ينشطون هذه الأيام لشراء المنتجات الزراعية بكميات كبيره وتخزينها لتعطيش السوق واستغلال الأوضاع لمضاعفة المكاسب