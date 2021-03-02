القوى العاملة: تعيين 369 شابا منهم 8 من ذوى الهمم بقنا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، بحسب بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد المسجلين بمكاتب التشغيل بلغ 1.931 شابا، فضلا عن استخراج 679 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشارت إلى أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالى 38 ألف جنيه، لـ14 عاملاً، وصرف 2.400 جنيه للرعاية الصحية لعاملين اثنين، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ40 ألفا و400 جنيه لـ16 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك فى تقرير تلقاته الوزارة، من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يناير الماضى، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 445 منشأة، وأسفر عن تحرير 38 محضرا عماليا، من خلال مفتشى العمل، فضلا عن تلقى 10 شكاوى عمالية، تم تسوية 2 منها وديا، وتحويل شكوى منها للقضاء، وتبقت 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما فتشت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية على 114 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.