الاتحاد الرياضى للجامعات يستضيف مؤتمر نحو مستقبل أفضل للرياضات القتالية

يعقد المؤتمر بنظام الهجين، وبحضور 800 مشترك على تطبيق زووم، و5000 مشترك على وسائل التواصل الاجتماعى من دول (السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، كندا، اليابان).
ومن جانبه أشاد ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيس المؤتمر الفخرى بالتنظيم المتميز للحدث، مشيرًا إلى أنه يعتبر من أهم المؤتمرات والأحداث التى تنظمها الجامعة خلال الفترة الحالية، كما أكد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات أهمية المحاور التى يناقشها المؤتمر.
وأشار إلى أن IMAS Egypt يعد المعهد الأول من نوعه فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الذى يدرس رياضات الفنون القتالية والدفاع عن النفس علميًّا وتقنيًّا، معربًا عن أمله أن يكون هذا المؤتمر بداية قوية وعلمية للفنون القتالية فى إفريقيا والوطن العربى.
كما أشارت حنان عبد الفتاح عميدة كلية التربية الرياضة جامعة حلوان ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور والموضوعات المرتبطة بالفنون القتالية، منها: الممارسة والمنافسة للفنون القتالية فى ظل جائحة كورونا، والتطبيقات العملية لتنفيذ القواعد الفنية والخططية فى الفنون القتالية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى برياضات الفنون القتالية، والاتجاهات الحديثة فى إعداد برامج الكارديو لرياضات الفنون القتالية.
شهد المؤتمر اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية (الأوكسا)، وهشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، ووسام الشيخلى رئيس الاتحاد الدولى لعلوم الرياضة، ودعاء شوقى والرئيس العلمى لمعهد مصر IMAS.
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