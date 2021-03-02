الجامعة اليابانية: انتظام سير الامتحانات وإعلان النتائج إلكترونيا

وأضاف أبو زهاد، فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تعقيم المدرجات بصفة دورية، ومنع التجمعات الطلابية، والالتزام بارتداء الكمامات، فضلا عن تقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات فى مجملها تقيس درجة استيعاب الطلاب مع التركيز على المهارات مثل المعرفة والفهم والاستنباط وإجاباتها لا تعتمد على الحفظ والتلقين، قائلا: "الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط ونسبة منها تكشف عن الطلاب المتميزين والنابغين علميا".
وأوضح أبو زهاد، أن تصحيح أوراق الإجابة يجرى خلال 48 ساعة لمقررات الفرقتين الثالثة والرابعة، وخلال 72 ساعة لمقررات الفرقتين الأولى والثانية، لافتا إلى إعلان النتائج إلكترونيا فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد، مشيرا إلى أن 13 مارس الجارى هو آخر أيام الامتحانات بالكلية، ويعقبها استئناف الدراسة للفصل الدراسى الثانى فور إعلان النتائج.
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