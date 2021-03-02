صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.
وإلى أبرز عناوين النشرة:
الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية عامين.. ويؤكد على تعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية
وزير التعليم العالي: نبدأ رسم خريطة جينوم بشري للمصريين خلال شهور
تقدير كبير في البرامج الحوارية لاستجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح فترة انتقالية للتسجيل العقاري
الصين تنفق 378 مليار دولار عام 2020 على البحث والتطوير
ارتفاع أسعار النفط قبل أيام من اجتماع "أوبك +"
تأثير الموجة الثانية من كورونا على ساعات أو عدد أيام العمل لموظفى الشركات العاملة فى مصر.. استطلاع رأي
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يصدر سلسلة "رؤى على طريق التنمية".. فيديوجرافيك اليوم
تحليل موقف مصر في مؤشر الصحة لمعهد ليجاتوم البريطانى عام 2020
مؤسسة فيتش: تعافي أسعار إيجارات العقارات السكنية والصناعية في القاهرة والإسكندرية والجيزة عام 2021
فقاعة الإنترنت
الدكتور/ فخري الفقي يكتب: استراتيجية إدارة الدين العام في مصر
كتاب: كيف نتغير والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يوجه بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقارى.. عدد جديد من «نشرة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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