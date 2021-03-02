الاتحاد الرياضي للجامعات يستضيف مؤتمر ”نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية”

تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استضاف الاتحاد الرياضي للجامعات المؤتمر الدولي "نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية" والذي تنظمه كلية التربية الرياضية الجزيرة جامعة حلوان بالتعاون مع معهد الفنون القتالية والعلوم (IMAS Egypt).

يعقد المؤتمر بنظام الهجين، وبحضور (٨٠٠) مشترك على تطبيق زووم، و(٥٠٠٠) مشترك على وسائل التواصل الإجتماعي من دول (السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، إنجلترا، فرنسا، المانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، كندا، اليابان).

ومن جانبه أشاد د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيس المؤتمر الفخري بالتنظيم المتميز للحدث، مشيرًا إلى أنه يعتبر من أهم المؤتمرات والأحداث التي تنظمها الجامعة خلال الفترة الحالية.

كما أكد د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات أهمية المحاور التي يناقشها المؤتمر، مشيرًا إلى أن IMAS Egypt يعد المعهد الأول من نوعه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الذي يدرس رياضات الفنون القتالية والدفاع عن النفس علميًّا وتقنيًّا، معربًا عن أمله أن يكون هذا المؤتمر بداية قوية وعلمية للفنون القتالية في إفريقيا والوطن العربي.

كما أشارت د. حنان عبد الفتاح عميدة كلية التربية الرياضة جامعة حلوان ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور والموضوعات المرتبطة بالفنون القتالية، منها: الممارسة والمنافسة للفنون القتالية في ظل جائحة كورونا، والتطبيقات العملية لتنفيذ القواعد الفنية والخططية في الفنون القتالية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى برياضات الفنون القتالية، والاتجاهات الحديثة في إعداد برامج الكارديو لرياضات الفنون القتالية.

شهد المؤتمر اللواء/ أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية(الأوكسا)، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. وسام الشيخلي رئيس الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة، ود. دعاء شوقي والرئيس العلمي لمعهد مصر IMAS.