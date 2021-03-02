إنفوجراف- نجاح ورسوب وغش.. رسائل التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن خطتها لعقد الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى، مؤكدة أنها ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الالكترونية.





وأوضحت الوزارة، أنها لا علاقة للثانوية العامة فنيا وتأمينيا بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى من قريب أو بعيد، وأنه تم وضع تقنية مختلفة تماما لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

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