عددهم كبير.. جبالى يطالب النواب بترك المقاعد المخصصة لأعضاء الحكومة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى مستهل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة فى مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، فى ضوء تقرير لجنة الزراعة والرى، فضلا عن نظر 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

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