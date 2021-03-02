الحكومة: لا صحة لفصل التيار بشكل مفاجئ عن العدادات مسبوقة الدفع

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن فصل التيار الكهربائى عن المستهلك بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفصل التيار الكهربائى عن المستهلك بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار، مُوضحةً أن العدادات مسبوقة الدفع تتميز بوجود لمبات إنذار تضئ للتنبيه قرب نفاد الرصيد، بالإضافة إلى قدرة المشترك على متابعة استهلاكه الأمر الذى يُمكّنه من التحكم فى عملية شحن الرصيد.

وأشارت إلى أن العداد مسبوق الدفع مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى حال نفاد الشحن خلال الأوقات من 5 مساءً حتى 10 صباحاً يومياً، وكذلك الإجازات والعطلات الرسمية حتى يتسنى للمستهلك إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل.

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين شحن كروت الكهرباء للعدادات مسبوقة الدفع من منافذ الدفع الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر التطبيقات على الهاتف المحمول الذى يدعم خاصية الـ "NFC"، وقد تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذى أسهم فى القضاء على العديد من المشكلات التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن، وأبرزها مشكلات فواتير الكهرباء، كما ساعد على تحمل المستهلك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لاستهلاكه من الكهرباء، إلى جانب المساهمة فى ترشيد الاستهلاك، حيث تمكن العدادات مسبوقة الدفع المستهلك من معرفة رصيده، ومن ثم يتمكن من خفض الاستهلاك.