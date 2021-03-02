مصر تؤكد دعمها للسعودية ضد إرهاب ميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثى بمقذوف عسكرى إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من الأشقاء السعوديين واليمنيين المُقيمين بالمملكة، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.





وأكدت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل والمستمر، حكومة وشعبًا، لما تتخذه السعودية من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فى مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التى تقوض من السلم والأمن فى المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولى الإنسانى. كما أعربت عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

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