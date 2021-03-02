مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالسعودية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢ مارس الجاري، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من الأشقاء السعوديين واليمنيين المُقيمين بالمملكة، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.
وتؤكد مصر مُجددًا على دعمها الكامل والمستمر، حكومة وشعبًا، لما تتخذه السعودية من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما تُعرب مصر عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.
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