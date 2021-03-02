وزيرة البيئة تبحث مع شركة إماراتية آليات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بالعاصمة...

د.ياسمين فؤاد : نستهدف الوصول إلى تدوير ٨٠ % من المخلفات بمصر والاستفادة منها بشكل أفضل

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمسئولي شركة "بيئة" الإماراتية المعنية بخدمات النظافة والتعامل مع المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الزميتي مدير عام الخدمات بشركة العاصمة، لاستعراض خطة عمل الشركة داخل العاصمة ومقترحات التوسع في العمل داخل جمهورية مصر العربية.

وقد استعرض مسئولو الشركة خبراتها السابقة في مجال ادارة المخلفات بدولة الإمارات العربية ، وخطة العمل داخل العاصمة للقيام بأعمال النظافة وإدارة منظومة المخلفات البلدية بها من جمع ونقل ونظافة شوارع، وتدوير ومعالجة، حيث أعربت وزيرة البيئة عن تمنياتها بنجاح تجربتهم في مصر في إدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تستقطب الأنظار والاهتمام المحلي والدولي كمدينة مصرية حديثة تمثل عاصمتها للمستقبل.

وأكدت الدكتورة ياسمين على استعداد جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة لتقديم الدعم الفني اللازم ، وخاصة في تنفيذ حملات التوعية الخاصة بإدارة المخلفات ضمن الحملة القومية "جميلة يا مصر" التي تنفذها وزارة البيئة للتوعية بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة الشركة في العاصمة لتطبيقها في محافظات أخرى بعد انتهاء أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات بها.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون ضمن استراتيجية إدارة مخلفات الهدم والبناء في مصر التي تعدها وزارة البيئة حاليا، لعرض تصور متكامل عنها قريباً للسيد رئيس الجمهورية في إطار النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا.

وأشادت وزيرة البيئة بالجهود الكبيرة التى يبذلها اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لكى تكون هذه العاصمة نموذج حقيقى للتخطيط العمرانى البيئى والمستدام ومنها العمل بالطاقة الشمسية وكذلك زيادة الرقعة الزراعية بها وإعادة تدوير المخلفات لتكون أقرب مدينة صديقة للبيئة، وقليلة الانبعاثات الضارة.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الزميتي مدير عام شركة العاصمة أنه تم توقيع عقد خدمات أعمال النظافة داخل العاصمة الإدارية مع شركة بيئة على أن تبدأ أعمالها اعتباراً من أول مارس 2021، والتي قامت بتوريد جزء كبير من المعدات والسيارات الخاصة بعمليات الجمع ونظافة الشوارع وجارى استكمال باقى المعدات تدريجياً، حيث تم تخصيص مساحة 305 فدان بطريقالقاهرة – السويس تبعد عن العاصمة بحوالي 16 كيلو متر للدفن الصحى وعمليات المعالجة، كما تم تخصيص مساحة 3.5 فدان داخل العاصمة لشركة بيئة كمنشآت إدارية ومحطات وسيطة.

وقد تم فى نهاية الاجتماع الاتفاق على إجراء زيارة ميدانية لأعمال الشركة في العاصمة الادارية بعد البدء فيها خلال الأيام القادمة.