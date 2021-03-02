التنمية المحلية تتواصل مع الجيزة لرفع التراكمات فى أبو صير وأبو النمرس

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة لحل الشكوى التى عرضها أعضاء مجلس النواب عن أبو صير وأبو النمرس بالجيزة، بشأن انتشار القمامة والمخالفات فى هاتين المنطقتين وأيضا مصرف عزبة مدكور. وعلى الفور تم التواصل مع أجهزة محافظة الجيزة لفحص الشكوى وبدء إجراءات إزالة التراكمات، ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بقيام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، مع رؤساء المراكز بالإشراف على عملية رفع المخلفات وتطهير المصرف على مدار اليوم، وفى خلال ٣ أيام عمل تم الانتهاء من رفع التراكمات وتطهير جزء كبير من المصرف. ووجه اللواء محمود شعراوى الشكر لقيادات الجيزة الشابة لسرعة إنهاء شكوى أعضاء مجلس النواب.

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