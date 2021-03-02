وزير الخارجية يستقبل نظيرته السودانية لعقد جلسة مباحثات

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية، ‫سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، الدكتورة مريم الصادق المهدى وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيق.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية، ‫سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، الدكتورة مريم الصادق المهدى وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيق. جاء ذلك لعقد مباحثات بقصر التحرير، ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك.

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