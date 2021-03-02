رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن المشروعات التعليمية فى سيناء

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء أن سيناء تحظى بأولوية متقدمة على رأس أجندة الحكومة، مع وجود توجيهات دائمة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمد أذرع التنمية فى كل القطاعات إلى هذه البقعة الغالية، لافتًا إلى الاهتمام البالغ بتطوير قطاع التعليم ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصرى، التى تتبناها الدولة.

وأشار مدبولى إلى التركيز على مجال التعليم الفنى فى كل المحافظات بوجه عام، ومحافظتى شمال وجنوب سيناء على وجه الخصوص، باعتبارها أرضًا خصبة لتوطين العديد من المشروعات فى كل القطاعات، لاستثمار الثروات الطبيعية والتعدينية والفرص التى تتوافر فى هذه المنطقة الواعدة، ودعم تلك المشروعات بأيدٍ عاملة مدربة من أبناء سيناء لتوفير فرص عمل لهم.

وأشار تقرير وزير التربية والتعليم إلى استمرار القيادات التعليمية بالوزارة فى إجراء زيارات ميدانية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، لدعم العملية التعليمية، وتذليل المشكلات الإدارية والفنية، إلى جانب قيام قطاع التعليم الفنى بتنظيم زيارات دورية إلى مدارس التعليم الفنى بمحافظتى سيناء، لدعم المعلمين والطلاب فنيًا لضمان تعزيز فرص التعليم الجيد، وتوفير التجهيزات اللازمة فى المدارس الفنية، لتقوم هذه المدارس بمد سوق العمل بالاحتياجات اللازمة، وبالتالى دعم المشروعات القومية المختلفة بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة القادرة على العمل والإنتاج والإبداع.

وأوضح أن جهود تطوير الأبنية التعليمية التى تنفذها الوزارة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، نجحت خلال الفترة من يوليو 2014 حتى الآن، فى إنشاء وتوسعة وإحلال 65 مشروعًا، بإجمالى 672 فصلاً، من بينها إقامة 29 مدرسة جديدة بواقع 344 فصلاً، وإضافة 290 فصلاً جديدًا إلى 33 مدرسة قائمة على سبيل التوسع لاستيعاب الزيادة وتقليل الكثافة، فضلاً عن إحلال 3 مبان تعليمية متهالكة، بها 38 فصلاً.

وفى مجال التطوير التكنولوجى، أكد التقرير أنه فى إطار تنفيذ برنامج تطوير المرحلة الثانوية العامة، وتفعيلاً لخطة تنمية سيناء والاهتمام بربطها بأحدث الأنظمة المتبعة فى العملية التعليمية، فقد تم تنفيذ أعمال البنية التكنولوجية، ومد كابلات الفايبر لـ 39 مدرسة، وجار التنفيذ فى 7 مدارس أخرى، كما تم توزيع 4565 جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية.

وعلى نحو تفصيلى، ومن منطلق تركيز الدولة على التعليم الفنى، باعتباره قاعدة تخدم كل مجالات التنمية بالعناصر المدربة، أوضح تقرير وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الجهود فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، نجحت فى افتتاح فصول للتعليم التجارى والصناعى بمدارس التعليم العام فى مدينة الحسنة، تضم تخصصات تركيبات ومعدات كهربائية، وجار انشاء مدرستين صناعيتين فى مدينتى الحسنة ونخل، إلى جانب إنشاء مدرسة تجارية فى منطقة رأس النقب، وأخرى صناعية ملحقة بإحدى مدارس التعليم العام.

وأضاف أنه تم افتتاح مدرسة تجارية جديدة بشرم الشيخ، لتلبية احتياج سوق العمل بالمحافظة، وافتتاح مدرسة صناعية أخرى فى بئر العبد، تضم تخصصات الإلكترونيات، والسيارات، وتشكيل ولحام المعادن، والزخرفة والإعلان، كما يتم إنشاء مدرسة ثانوية صناعية للبنات فى بئر العبد تضم تخصصين جديدين لخدمة البيئة لأول مرة، وهما الطاقة المتجددة والجلود بخلاف قسمى الملابس والزخرفة والإعلان.

وأكد أنه تم تخصيص أرض فى منطقة وسط سيناء، لإنشاء أول مجمع للتعليم الفنى على مستوى الجمهورية، يشمل مدارس للتعليم الفنى بالأقسام: صناعى، وزراعى، وتجارى وفندقى، تضم تخصصات جديدة لخدمة مجالات التنمية والثروات الموجودة فى المنطقة ومنها الزجاج، والرخام والجرانيت، والغزل والنسيج والكليم، والجرارات والآلات الزراعية، وصناعة المراكب والصناعات البحرية، لافتاً إلى وجود صوب زراعية، ومزارع للتعليم والتدريب، للمساهمة فى زيادة الإنتاجية من خلال استخدام الوسائل العلمية الحديثة، بالإضافة إلى مدرسة فنية لخدمة المجال السياحى.