تشريعية النواب توصى بتعليق نسبة المحامين بالشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - أوصت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بتعليق العمل بنص المادة المتعلقة بفرض رسم 1 فى المائة لصالح نقابة المحامين عند إجراءات التسجيل العقارى، وقررت اللجنة مخاطبة نقابة المحامين بمراجعة قرارها السابق بفرض ذلك الرسم.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، حيث شهد مطالبات بدعوة نقابة المحامين وأعضاء النقابة وممثليها للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل فى الشهر العقارى وهى نسبة 1% التى تدفع لنقابة المحامين، وقال النائب مصطفى بكرى أدعو لحوار مجتمعى وحضور أعضاء النقابة، واتفق معه فى الرأى ضياء الدين داوود قائلا: "المحامين شركاء فى تحقيق العدالة وهذه الرسوم مصدر من مصادر الدخل".

وأرجأت اللجنة التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام بخصوص إلغاء رسم نقابة المحامين.

ويحتوى التعديل على مادة وحيدة وتنص على استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بحيث لا يجوز شهر العقود التى تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر و التوثيق أو أمام الهيئة ‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجارى وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أى مسمى مقابل ذلك.

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وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون، أنه فى إطار ما كشف عنه الواقع العملى من أن هذا الرسم يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقارى فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم أو أى مقابل نظير إجراءات التصديق التى تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التى تستوجب توقيع محامى ابتدائى مصدق على توقيعه لتكون العقود التى تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.

وأشار إلى أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتى يلتزم المحامى بسدادها عند التصديق وذلك أعمالا للمادة "59"من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17"لسنة 1983، إلا أن مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التى فى شأن هذه الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتى يجب أن تكون بناء على قانون.