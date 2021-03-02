برلمانى: الرئيس السيسى نزع فتيل أزمة الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - وأشار الطويل، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن مجلس النواب، استجاب على الفور لتوجيهات الرئيس، بتأجيل مشروع القانون، مؤكدًا أن البرلمان يشعر بنبض الشارع وصوته الحقيقى من أجل رفع المعاناة عنه.
وأكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان حرص على ترجمة توجيه الرئيس بصياغة تعديلات تشريعية قضت بتأجيل القانون، لافتا إلى أن الشعب المصرى تحمل كثيرا خلال الفترة الماضية وآن الأوان لأن يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى لمدة عامين، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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