إطلاق مسابقة الابتكار الأخضر للمشروعات الصغيرة والمبتكرة فى إعادة التدوير

جدة - نرمين السيد - ترعى وزارة البيئة، مسابقة الابتكار الأخضر للمشروعات الصغيرة والمبتكرة فى إعادة التدوير، لدعم ابتكارات ونماذج مشروعات إعادة التدوير للشباب، والتى تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة أضواء المستقبل ومجموعة من الشركاء وبدعم وتمويل من مؤسسة دروسوس.





تستهدف المسابقة مشاركة كل الفئات من الشباب المهتمين بمجال إعادة التدوير من سن 21 حتى 45 سنة على مستوى الجمهورية. تتركز المسابقة فى مجالات وابتكارات إعادة تدوير البلاستيك والخشب والقماش، وتشمل الفئة الأولى أفضل فكرة مبتكرة فى إعادة التدوير للبلاستك أو الخشب أو القماش، والفئة الثانية أفضل دراسة جدوى لمشروع فى إعادة التدوير للبلاستك أو الخشب أو القماش، والفئة الثالثة أفضل مشروع قائم لمشروع فى إعادة التدوير للبلاستك أو الخشب أو القماش. وتشمل جوائز المسابقة الفئة الأولى 15.000 جنيه، والفئة الثانية: 10.000 جنيه، والفئة الثالثة: 5.000 جنيه، بالإضافة إلى الدعم المالى والفنى والاستشارى من خبراء متخصصين يقدم للفائزين.

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