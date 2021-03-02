إطلاق مسابقة الابتكار الأخضر للمشروعات الصغيرة والمبتكرة في اعادة التدوير للشباب

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإطلاق ورعاية المبادرات التي تهدف إلى السعي المستمر نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ترعي وزارة البيئة مسابقة "الابتكار الأخضر" للمشروعات الصغيرة والمبتكرة في إعادة التدوير لدعم ابتكارات ونماذج مشروعات إعادة التدوير للشباب والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة أضواء المستقبل ومجموعة من الشركاء وبدعم وتمويل من مؤسسة دروسوس.

تستهدف المسابقة مشاركة كل الفئات من الشباب المهتمين بمجال إعادة التدوير من سن 21 حتي 45 سنة علي مستوي الجمهورية.

تتركز المسابقة في مجالات وابتكارات إعادة تدوير البلاستيك والخشب والقماش، وتشمل الفئة الأولي أفضل فكرة مبتكرة في اعادة التدوير للبلاستك او الخشب او القماش، والفئة الثانية أفضل دراسة جدوي لمشروع في اعادة التدوير للبلاستك او الخشب او القماش، والفئة الثالثة أفضل مشروع قائم لمشروع في اعادة التدوير للبلاستك او الخشب او القماش.

وتشمل جوائز المسابقة الفئة الاولي 15,000 جنية، والفئة الثانية : 10,000 جنية، والفئة الثالثة : 5,000 جنية بالإضافة الي الدعم المالي والفني والاستشاري من خبراء متخصصين يقدم للفائزين.