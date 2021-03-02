الجريدة الرسمية تنشر قانونا جديدا بعد تصديق الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٠ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ابوك برودكشن . بي . في . وشركة بي بي اكسبلويشن دلنا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة غرب شربين الارضية بدلتا النيل ج.م.ع ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

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