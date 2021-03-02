تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة ، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ " بشارة " تقديرًا له على الجهوده المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة.
كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على اهتمامه برعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال إطار تسليم الوزير والمحافظ 3479 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة الإسماعيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسليم 3479 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.