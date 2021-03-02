مؤتمر صحفي بعد قليل .. شكرى يستقبل وزيرة خارجية السودان

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى منذ قليل وزيرة خارجية جمهورية السودان مريم صادق المهدى، وذلك لعقد جلسات مباحثات مشتركة ويعقبها مؤتمر صحفي مشترك. وبحث اللقاء الذي يعقد بقصر التحرير العلاقات المصرية السودانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يعقد الوزيران شكرى ونظيرته السودانية مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماعات لاستعراض ملفات التعاون بين البلدين، والتعليق علي عدد من قضايا المنطقة.

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