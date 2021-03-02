الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد للبحث عن الغاز في منطقة الفنار البحرية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١٩ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة لي جي دلتا ليمتد وشركة بي اي سي ال " ايجيبت" كوربوريشن ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

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