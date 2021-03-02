صور.. صالون الإعلام يناقش مشكلات المهنة والاستعداد للثورة التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - ضم الصالون منصة من قائدى الفكر المصرى والعربى، وحضور مشرف من كبار الشخصيات والقامات الفكرية كل فى تخصصه، وتحدث الكاتب الصحفى محمد الشبه عن المخاوف التى يواجهها الإعلام الرقمى، كما تحدث الكاتب الصحفى إسلام عفيفى عن علاقة الصحافة الرقمية بالسوشيال ميديا، فى حين تحدث الكاتب الصحفى خالد البرماوى عن القوى الناعمة الرقمية والعلاقة بين معدلات التنمية والصحافة الرقمية.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، على أهمية صناعة الوعى وبناء الشخصية المصرية وتأكيد هويتها، وأشار الدكتور محمد سعيد محفوظ إلى السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الإعلام خلال الفترة من 2023-2018 تبعا لتقارير بحثية، وشدد على أهمية المالتى ميديا فى صناعة الخبر.

وأشار أيمن عدلى، مؤسس الصالون الإعلامى ورئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إلى أهمية أن يكون المحتوى الرقمى مناسب لكل شرائح الجمهور المستهدف، لافتًا إلى أن فكرة إقامة "صالون الإعلام"، جاءت لتجمع بين أبناء المهنة لمناقشة مختلف القضايا، التى تهم العاملين فى الحقل الإعلامى، والمساهمة فى تطوير عملهم وتقديم القدوة وطرح القضايا الوطنية الجادة للنقاش تحت مظلة الوطن، وتثقيف وتنوير وتنمية المجتمع وغرس روح الوطنية والحفاظ على دعائم المجتمع وعاداته وتقاليده.

وأوضح عدلى، أن من الضرورى جمع الإعلاميين، من أجل التعارف وتقريب وجهات النظر ومناقشة المشاكل والهموم التى تعيق عملهم، والعمل على حلها، إضافة إلى الاستفادة من أصحاب الخبرات، لا سيما وأن مصر مليئة بالكفاءات وأصحاب التجارب والرؤى الجادة، وإتاحة المجال للحوار المفتوح هدفه المساهمة فى الارتقاء بمستوى الإعلام، ليكون قادرًا على مواصلة دوره الوطنى.

وشدد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، على ضرورة وجود دور إعلامى عبر الصالون، للرد على الهجمات والحملات المغرضة ضد الدولة المصرية، وإبراز الجوانب الإيجابية والصورة المشرفة والمشرقة لوطننا الغالى الذى يمتلك من المقومات ما تحقق له المكانة العالمية فى الجوانب الاقتصادية والثقافية والفكرية والدينية.

تخلل الصالون فقرات غنائية لفرقة نجوم الطرب للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى أحمد.