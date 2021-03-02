عاجل- مصر والسودان يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وتأتى الزيارة فى إطار حرص وزيرى الخارجية بالبلدين على تبادل الزيارات والمشاورات بشكل مستمر، وفى إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائى المشتركة، وتأكيدا لدعم مصر السودان خلال هذا المنعطف التاريخى الهام.

ورحب سامح شكرى، وزير الخارجية، بزيارة نظيرته السودانية والوفد المرافق لها، وأكد على التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السودانى فى التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، مجددا التهنئة للشعب السودانى على التوقيع على اتفاق السلام، محييا فى هذا الصدد جهود الحكومة السودانية والتى لم تتوانَ عن بذل الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السودانى التى خرج يطالب بها فى ثورته المجيدة، وذلك من خلال التطورات الإيجابية الكبيرة التى يشهدها السودان حاليا لكسر العزلة الدولية التى كانت مفروضة على الشعب السودانى.

من جانبها أعربت مريم الصادق المهدى، عن تقديرها وشكرها للوزير سامح شكرى، لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مجددة الشكر والتقدير للجانب المصرى على المبادرة بمساعدة الشعب السودانى فى جميع الظروف، خصوصًا خلال موسم الأمطار والسيول التى عانت منها السودان خلال شهر سبتمبر الماضى ومبادرة مصر بإرسال جسر جوى من المساعدات، وكذلك المبادرة بإرسال جسر جوى آخر لنقل عشرة مخابز آلية للخرطوم لحل أزمة الخبز، وإرسال الفرق الطبية لمساعدة المتضررين من السيول وكذلك فريق من الأطباء الاستشاريين المصريين لعلاج مصابى ثورة ديسمبر المجيدة.

وناقش الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، فرص تطوير التعاون فى مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار فى السودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين، وكذلك سبل تطوير التعاون فى جميع مجالات التعاون الاستراتيجى بين البلدين وعلى رأسها مجال النقل، من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم فى فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادى والتجارى بينهما، ومشروع الربط الكهربائى بين البلدين والجارى زيادة قدرته من 80 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وغيرها من سبل التعاون فى مجالات النقل الجوى والبرى والنهرى والبحرى.

كما تم استعراض سبل التعاون فى مجال الصحة بين البلدين، والمنح التدريبية المقدمة للأخوة السودانيين فى هذا المجال، والقوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى، بالإضافة لتعزيز ودعم التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وغيرها من مناحى التعاون المختلفة، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتناولت مباحثات الوزيرين سبل دفع العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادى بين البلدين بما يعكس حجم العلاقات بينهما، والإشارة فى هذا الصدد لمشاركة مصر كضيف شرف فى معرض الخرطوم التجارى والاهتمام الكبير الذى حظى به الجناح المصرى فى المعرض، والإشادة بإعادة تشكيل غرفة رجال الأعمال من الجانبين، وبحث سبل الترويج للفرص الاستثمارية فى السودان بين رجال الأعمال المصريين، وتعزيز المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

فيما يتصل بقضية سد النهضة، أكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتى المصب، كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف فى أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط فى عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

وأعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذى بذلته جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى فى تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولى جمهورية الكونجو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ الرئيس فيلكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقى، وأكدا على دعمهما الكامل لجهود ودور جمهورية الكونجو الديمقراطية فى هذا الصدد.

كما أعرب الوزيران، عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التى تمت برعاية الاتحاد الإفريقى، كما شددا على أن تنفيذ إثيوبيا بنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادى سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائى لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، خصوصًا فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سودانىى، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث فى الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.

وأكد الوزيران كذلك على تمسك البلدان بالمقترح الذى تقدمت به جمهورية السودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التى يرعاها الاتحاد الإفريقى من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة للتوسط فى المفاوضات، ودعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبنى هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات فى أقرب فرصة ممكنة.

كما أكد الوزيران على ضرورة الاستمرار فى التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين فى هذا الملف الحيوى، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر، بما فى ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول تطورات الموضوع، والتى تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واستعرض الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات العملية السياسية فى ليبيا ودول الجوار، ومناقشة سلامة وأمن الملاحة الدولية فى البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار فى دول المنطقة فى سوريا واليمن وغيرها من بلدان المنطقة، والتحديات التى تفرضها جائحة كورونا على اقتصاديات الدول الإفريقية، وغيرها من المسائل والقضايا التى شهدت توافقا كبيرا فى الرؤى والمواقف بين البلدين بما يحقق مصلحة شعبيهما ويحافظ على استقرار وأمن المنطقة.

من جانبها، استعرضت الوزيرة السودانية، الجهود المبذولة حاليا لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام فى السودان وما أسفرت عنه من إعادة تشكيل الحكومة السودانية لاحتواء التيارات الثورية المنضمة لاتفاق السلام، والتحديات الاقتصادية التى يواجهها السودان والجهود المبذولة من جانب الحكومة السودانية للتخلص من أعباء المرحلة البائدة والتى أسفرت عن النجاح فى رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بما يمهد السبيل للاقتصاد السودانى للاندماج الكامل فى الاقتصاد العالمى والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وهى الخطوات التى حياها الجانب المصرى.

كما تناولت التحركات الأخيرة والتى قامت بها القوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا وهى التحركات التى تأتى فى إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمى ودون اللجوء للعنف، وهو الموقف الذى يحظى بتأييد كامل من الجانب المصرى.

فى ختام الزيارة، حرص وزيرا الخارجية على التأكيد على استمرار المشاورات والتنسيق بينهما سواء من خلال آلية التشاور السياسى بين البلدين، أو من خلال التنسيق بينهما بشكل دائم ودؤوب فى جميع المحافل الإقليمية والدولية لتوحيد الرؤى والمواقف السياسية بين البلدين.