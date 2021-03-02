صور.. جلسة مباحثات بين وزيرى خارجية مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - وجرت جلسة مباحثات بين شكرى والمهدى، تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم أواصر التعاون بين شعبى وادى النيل، فضلاً عن التشاور حول أهم الملفات الإقليمية والدولية. يأتى ذلك فى إطار التعاون والتشاور الدائم بين مصر والسودان.

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