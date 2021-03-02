القوى العاملة : تعيين 369 شاباً واستخرج 679 شهادات قياس مستوي المهارة...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 369 شاباً من مختلف المؤهلات ، منهم 8 من ذوى القدرات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1931 شاباً ، فضلا عن استخراج 679 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 38 ألف جنيه ، لـ 14 عاملاً ، وصرف 2400 جنيه للرعاية الصحية لـ 2 عمال ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 40 ألفاً و 400 جنيه لـ 16 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يناير الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 445 منشأة، وأسفر عن تحرير 38 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 10 شكاوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها ودياً ، وتحويل شكوي منها للقضاء ، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 114 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .