الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد خاص بالبترول

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٠ بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة نوبل انيرجي ايجيبت ١ بي. في. وشركة ثروة للبترول اي. ايه. اي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال مارينا البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع

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