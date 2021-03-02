نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، النقيب العام، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الإعلامي محمود الشيمى كبير مذيعي قناة القاهرة الذي وافته المنية اليوم.
وقال سعدة، إن الزميل محمود الشيمى كان دمث الخلق ويحظي باحترام وتقدير من الجميع وكان نقابيا نشطا يسعى دائما لخدمة الزملاء أعضاء النقابة.
وأشار سعدة إلى أن محمود الشيمى بدا حياته مذيع بإذاعة الصعيد ثم التحق بقناة الصعيد ثم قناة القاهرة حتى وصل لدرجة كبير مذيعين.
ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة محمود الشيمي كبير مذيعي قناة القاهرة.. والإعلاميين تنعاه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.