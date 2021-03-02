وفاة محمود الشيمي كبير مذيعي قناة القاهرة.. والإعلاميين تنعاه

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، النقيب العام، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الإعلامي محمود الشيمى كبير مذيعي قناة القاهرة الذي وافته المنية اليوم.

وقال سعدة، إن الزميل محمود الشيمى كان دمث الخلق ويحظي باحترام وتقدير من الجميع وكان نقابيا نشطا يسعى دائما لخدمة الزملاء أعضاء النقابة.

وأشار سعدة إلى أن محمود الشيمى بدا حياته مذيع بإذاعة الصعيد ثم التحق بقناة الصعيد ثم قناة القاهرة حتى وصل لدرجة كبير مذيعين.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.