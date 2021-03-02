انت الان تتابع تفاصيل خبر سيارات مبادرة الإحلال و التجديد 2021 أنواعها و أسعارها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نوع السيارة سعة الموتور القوة عدد السيارات سعر العربية بالضريبة الشركة التي تنتج السيارة القسط الشهري سيارة لادا جرانتا 1600cc 87.1 حصانا 5 الآف سيارة 182.5 ألف جنيه مصري شركة الأمل لتصنيع السيارات 1576 ألف جنيه مصري سيارة بي واي دي اف 3 1600cc 108 حصانا 10 الآف سيارة 168.6 ألف جنيه مصري شركة الأمل لتصنيع السيارات 1718 ألف جنيه مصري سيارة هيونداي النترا 1600cc 121 حصان 5 الآف سيارة 204 ألف جنيه مصري غبور أوتو لتصنيع السيارات 2102 ألف جنيه مصري سيارة هيونداي اكسنت 1600cc 125 حصان 5 الآف سيارة 180 ألف جنيه مصري غبور أوتو لتصنيع السيارات 1842 ألف جنيه مصري سيارة نيسان سنترا 1600cc 118 حصان 9 الآف سيارة 246.2 ألف جنيه مصري نيسان موتورز ايجيبت للسيارات 2599 ألف جنيه مصري سيارة نيسان صني 1500cc 180 حصان 9 الآف سيارة 181.4 ألف جنيه مصري نيسان موتورز ايجيبت للسيارات 1857 ألف جنيه مصري شيفورليه اوبترا 1500cc 143 حصان 12 ألف سيارة 158 ألف جنيه مصري منصور لصناعة السيارات 1896 ألف جنيه مصري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مبادرة الإحلال و التجديد 2021 أنواعها و أسعارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.