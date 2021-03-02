أجهزة القاهرة والتنسيق الحضارى تشن حملة مكبرة

جدة - نرمين السيد - ونجحت الحملة فى إزالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة ومنع الانتظار الخاطئ والوقوف فى الممنوع لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط المرورى إلى الشارع.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من الكافيهات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وتقديمها الشيشة بالمخالفة حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع المكان.

شملت الحملة أحياء النزهة وحدائق القبة والأميرية والسيدة زينب والموسكى وتقاطع شارع 26 يوليو مع شارع الجلاء وميدان عبد المنعم رياض.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضارى إليها مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

وشدد محافظ القاهرة على رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشارع على الفور موجهًا إدارة المرور بسحب رخص جميع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التى تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.

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