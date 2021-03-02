وزير الخارجية: مستمرون فى الدفع للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن لقائه مع مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، تناول قضية مفاوضات سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومنصب يلبى حقوق الدول الثلاث بشكل متوازى، من خلال استفادة إثيوبيا من السد فى التنمية دون الإضرار بمصر أو السودان.





وأضاف شكرى، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى مع نظيرته السودانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الاستمرار فى الدفع للتوصل إلى اتفاق لسد النهضة باعتباره السبيل الوحيد لحماية مصالح الشعوب الثلاث ووضع إطار للتعاون والبعد عن التوتر والمواجهة. ورحب بوزيرة الخارجية السودانية، متمنيا لها التوفيق، وأن يكون هناك تواصل مستمر ودعم للعلاقات.

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