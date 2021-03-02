سامح شكرى: مصر والسودان يربطهما رصيد تاريخى ووحدة مصير

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، التقت اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن جميع اللقاءت التى عقدت مع وزيرة الخارجية السودانية أكدت على وحدة المصير.





وأضاف شكرى، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى مع نظيرته السودانية، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات المصرية السودانية خاصة وتتعدى الأسس الرسمية وعلى رصيد تاريخى فى الماضى والحاضر والمستقبل، لشعورهما المتبادل بالرباط بينهما. وأوضح أن لديهم مسؤولية برعاية هذه العلاقة الخاصة وتلبية طموحات الشعبين والاستمرار فى الارتقاء بالعلاقة وتجاوز التحديات وفق الرغبة الشعبية الجارفة. وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية قوية للعمل بتنسيق كامل وتواصل مستمر على جميع المستويات فى إطار توجيهات القيادة السياسية ليكون هناك تنسيقا وتواصل لتفعيل الاتفاقيات المبرمة من أجل فائدة الشعبين ومواجهة التحديات.

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