بشكل نهائى.. البرلمان يؤجل العمل بقانون الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى ٣٠ يونية لسنة 2023.





ووافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة "تمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار".

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة "ولاتقبل المادة المتعلقة بالشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها".

وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: نتعهد حتى نهاية الفصل التشريعى على العمل من أجل مصلحة الشعب المصرى ومساعدته والوقوف بجانبه.

وأكد رئيس المجلس، على العمل على هذا النهج حتى آخر الفصل التشريعى، قائلا: "إذا كان الرئيس طرح فكرة التأجيل بالقانون لمدة عامين، فعلينا أن نتعاون على هذا النهج من أجل الهدف الرئيسى وهو صالح المواطن المصرى".