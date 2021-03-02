صور.. ننشر تقرير تشريعية النواب بشأن مشروع قانون الشهر العقارى

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جدة - نرمين السيد -
جاء ذلك بعد أن وافقت اللجنة على إرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقارى، حتى 30 يونيو لسنة 2023.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، أن المجلس النيابى يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا أن يفعل غير ذلك.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، وما أحدثه من صدى غير إيجابى فى الشارع المصرى.
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