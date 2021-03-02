ضبط 380 كرتونة مواد غذائية وطن ألبان غير صالحة للإستخدام الأدمى بالشرقية

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جهود لجنة التفتيش على المنشآت الغذائية بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام لضبط ثلاث مخازن تحوى مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الأدمى بنطاق مدينة القنايات حيث تم إعدام (380) كرتونة مواد غذائية وطن ألبان والتحفظ على كميات من المواد الغذائية غير صالحة للإستخدام الأدمى.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماتة لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين , واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين , مشيراً إلى إستمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية في حاله رصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فورى.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للتفتيش على عدد (14) منشأة غذائية ما بين (مخازن مواد غذائية – سوبر ماركت –مصانع لإنتاج المواد الغذائية ) بنطاق مدينة القنايات بقرى (بهنباى- عزبة فرج –كوم الأشراف -كفر أبو عجوة) .

وأسفر التفتيش عن :-

· إعدام (380) كرتونة مواد غذائية (بسكويت ومعجنات) بإجمالى 400كيلوغير صالحة للإستهلاك الأدمي وتحرير محاضر بأرقام (52،51) لسنة 2021طبقاً للقرارات أرقام (96، 97) لسنة 1967بأسم ب.ى.أ

· إعدام طن ألبان (600كيلو زبادى و400طن ألبان ) غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتحرير محاضر بأرقام (53 ،54) لسنة 2021 طبقاً للقرارات أرقام (96، 97) لسنة 1967بأسم ع.ع.ع

· التحفظ على كميات كبيرة من المواد الغذائية والمياه المعدنية غير صالحة للإستخدام الأدمى وتشميع المخزن لحين إتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الجهات الرقابية والقضائية.

· إعدام 17.5كيلو من اللانشون و الرنجة والجبن والخل غير صالحة للإستهلاك الأدمي داخل سوبر ماركت وتحرير محاضر بأرقام (49 ،50) لسنة 2021 طبقاً للقرارات أرقام (96، 97) لسنة 1967بأسم ف.ع.ط