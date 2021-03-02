وزيرة الصحة: 51 قافلة طبية مجانية للمناطق النائية حتى 10 مارس

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى 10 مارس الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، سيتم توجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار مجاهد إلى أنه تم إطلاق 6 قوافل طبية اليوم بمناطق بلال بن رباح مركز النوبارية محافظة البحيرة، والبنجر 23 مركز الحمام محافظة مطروح، والجرنوس مركز بني مزار محافظة المنيا، و53 أبو ماضي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومركز طبي البساتين محافظة القاهرة، وأبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 2 و3 مارس.

وتابع مجاهد سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 3 و4 من الشهر الجاري في مناطق نزلة البرقى مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ودلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية، والشيخ مسعود مركز العدوة محافظة المنيا، والرفشة مركز أبوتشت محافظة قنا، والحلازين محافظة مطروح، وبويط مركز الرحمانية محافظة البحيرة، ونزة الحاجر مركز جهينة محافظة سوهاج، وكفر المنازلة مركز كفر سعد محافظة دمياط، وأبو سمبل السياحي محافظة أسوان.