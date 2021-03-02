مجلس النواب يوافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لـ30 يونيو 2023

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالإجماع خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، على تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى حتى 30 من يونيو 2023.

ووجه النواب الشكر للقيادة السياسية التي أثبتت للجنيع إنها تشعر بحال المواطن المصرى فكانت توجيهات الرئيس بتأجيل العمل بقانون الشهر العقارى لمدة عامين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أمس بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

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