سفيرة إسرائيل تصل القاهرة برفقة طاقم السفارة لاستئناف عملهم

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، سفيرة إسرائيل لدى مصر أميرة أورون، قادمة من مطار بن جوريون بتل أبيب بعد فترة إجازة لتبدأ استئناف عملها من جديد بمقر السفارة.
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن السفيرة الإسرائيلية أميرة أورون، وصلت على متن طائرة خاصة برفقة 13 شخصًا من طاقم العمل بالسفارة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.
تجدر الإشارة إلى أن السفيرة أميرة أورون سفيرة إسرائيل فى القاهرة أول إمرأة تشغل هذا المنصب فى مصر وعملت من قبل سفيرة لإسرائيل فى تركيا، وتولت قبل وصولها لمصر رئاسة قسم الشئون الاقتصادية فى الشرق الأوسط فى الخارجية الإسرائيلية، وكانت مسئولة عن التعاون الاقتصادى بين إسرائيل ودول المنطقة.
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