بعد أزمة رحلته الأخيرة.. الزمالك يتعاقد مع إير كايرو لنقل فريقه إلى تونس

أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن نادي الزمالك تعاقد مع شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لتنظيم رحلة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الي تونس استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل في تونس.

يأتي ذلك بعد الأزمة التى تعرض لها فريق الزمالك أثناء السفر الي السنغال للقاء فريق تونجيت السنغالي بالجولة الثانية في بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعدما رفضت سلطات الطيران المدني في موريتانيا منح الطائرة تصريح العبور فوق أجوائها للوصول الي السنغال.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي خوض الفريق تدريباته اليوم بملعب الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل في تونس.