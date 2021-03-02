يأتي ذلك بعد الأزمة التى تعرض لها فريق الزمالك أثناء السفر الي السنغال للقاء فريق تونجيت السنغالي بالجولة الثانية في بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعدما رفضت سلطات الطيران المدني في موريتانيا منح الطائرة تصريح العبور فوق أجوائها للوصول الي السنغال.
وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي خوض الفريق تدريباته اليوم بملعب الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل في تونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أزمة رحلته الأخيرة.. الزمالك يتعاقد مع إير كايرو لنقل فريقه إلى تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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