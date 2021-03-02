عروض كارفور اليوم | على كافة السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية بخصومات تصل إلي 47%

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محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض لكم من خلال موقعنا مصر فايف عروض كارفور اليوم، والتي باتت من أقوي العروض أهمية لجميع المصريين، لما فيها من تخفيضات وخصومات تنافسية ضخمه، من شأنها تساعد على رفع بعض من الأعباء على المواطنين في مصر.

عروض كارفور اليوم- 2021

جدير بالذكر أنه قد بدأت عروض كارفور في تاريخ 24 من فبراير الماضي، على أن تستمر إلي 9 مارس الجاري، حيث تظل كل تلك الفترة العروض سارية لجميع المواطنين، كما جاء ذلك بالتمزامن مع قرب مناسبة عيد الأم، والتي ينتظرها جميع المصريين، لذلك حرص هايبر كارفور مصر على تقديم عروض مميزة في هذه المناسبة تحديدًا، كما تجدر الإشارة الي إستمرار العروض بصورة دورية وشهرية كذلك، الأمر الذي اعتدنا عليه جميعا في كافة محافظات مصر.

كما تجدر الإشارة إلي أنه يمكن لجميع المستهلكين، المحافظة على أنظمة الأمان والسلامة المجتمعية، وذلك بأتباع كآفة الاجراءات الإحترازيه وعدم التزاحم، كما يمكنكم الآن طلب آي منتج تريده عن طريق الصفحه الرسمية لكارفور على فيسبوك، او من خلال التطبيق الإلكتروني، لصيلك طلبك إلي باب بيتك، كما يمكنك الإنتفاع من كود 50 جنية على طلبك الأول والذي تحتوي عليه كتالوج صور العروض التالية:

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