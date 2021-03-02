وزير الخارجية: مصر والسودان ينخرطان بحسن نية فى مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك رؤية مشتركة بين مصر والسودان بشأن سد النهضة، لا سيما وأنهما دولتى المصب، وينخرطان للتوصل بحسن نية إلى اتفاق يراعى الدول الثلاثة.





وأضاف شكرى، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى مع نظيرته السودانية، اليوم الثلاثاء، أن من الضرورى أن يراعى الجميع المخاطر الجمة التى تقد تترتب على استمرار انتهاج تصرفات أحادية دون التوصل إلى اتفاق. وأوضح أن أى سياسات لفرض الأمر الواقع فهى سياسات تخرج عن إطار العلاقات السياسية الإيجابية وتعتبر تجاوز وخروج خارج النطاق المعهود فى إطار حل الخلافات. وتابع: "للأسف المسار التفاوضى الذى راعته رئاسة الاتحاد الإفريقى تعثرت، وطرح من الجانب السودانى رؤية من أجل استمرارها"، منوهًا إلى أن مصر ستتخذ كل ما تقتضية المسؤولية فى حماية الشعب المصرى ومقدراته.

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