التعليم: أكثر من 586 ألف طالب يؤدون اختبار مادتى الأحياء والفلسفة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعيلم، حضور 586 ألفا و467 طالبا/طالبة بالصف الثانى الثانوى، من إجمالى 589 ألفا و104 طلاب/طالبات على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتى "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 11 مارس 2021.





وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 378 ألفا و681 طالبا/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 210 آلاف و423 طالبا/طالبة، على مستوى الجمهورية.

وتمكن 377 ألفا و604 طلاب/طالبات من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65% من إجمالى طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 208 آلاف و863 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%، من إجمالى الشعبة الأدبية.

كما أدى 26 ألف و980 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.

جدير بالذكر أن غدًا الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادتى "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" على فترتين.