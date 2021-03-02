وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 378 ألفا و681 طالبا/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 210 آلاف و423 طالبا/طالبة، على مستوى الجمهورية.
وتمكن 377 ألفا و604 طلاب/طالبات من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65% من إجمالى طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 208 آلاف و863 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%، من إجمالى الشعبة الأدبية.
كما أدى 26 ألف و980 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.6%.
جدير بالذكر أن غدًا الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادتى "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" على فترتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: أكثر من 586 ألف طالب يؤدون اختبار مادتى الأحياء والفلسفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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