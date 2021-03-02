وزيرة خارجية السودان: سد النهضة يهددنا بالعطش

قالت الدكتورة مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، إن أسباب سياسية حالت دون توقيع إثيوبيا على اتفاقية واشنطن المعنية بسد النهضة، مؤكدة أن سد النهضة يهدد السودان بالعطش بشكل مباشر.
وأضافت وزيرة خارجية السودان، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها سامح شكرى بالقاهرة: لم يكن من الصعب التوصل إلى اتفاقية واشنطن ولكن لأسباب سياسية توقفت إثيوبيا وتفهمنا ذلك الأمر، ولكن للأسف اتضح لنا عدم وجود إرادة سياسية ومشاكل داخلية أفضت إلى ملء أول لسد النهضة بشكل مفرد، وكاد يتسبب في أزمات كبيرة في العام الماضىى لولا سد الروصيرص.
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