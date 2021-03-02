جنود_مصر_امان_ونصر يتصدر تويتر.. مغردون: خير أجناد الأرض

أعرب المصريين عن حبهم ودعهم للجيش المصري بعد اتفاقية للتعاون العسكرى بين مصر والسودان. ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #جنود_مصر_امان_ونصر ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر . وجاءت التلعيقات كالتالي : "

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